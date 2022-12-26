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В Екатеринбурге мать убила троих детей. Личности детей, а также их матери 1985 года рождения установили сотрудники полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более малолетних")", – сообщили в ведомстве.

Представители МВД установили, что мать находилась в декретном отпуске.

По сообщениям некоторых СМИ, незадолго до происшествия женщина отправила родственникам сообщение, в котором заявила, что в ее детей вселились бесы.

Ранее сообщалось, что мать выбросила младенца из окна жилого дома на 11-м этаже в Сумском проезде на юге Москвы. Девочку 2021 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии. В момент происшествия 26-летняя мать находилась дома. Позже стало известно, что мать убила ребенка осознанно.

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