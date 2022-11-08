Мать выбросила младенца из окна квартиры на 11-м этаже на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Мать выбросила младенца из окна жилого дома на 11-м этаже в Сумском проезде на юге Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы.

Девочку 2021 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии. В момент происшествия 26-летняя мать находилась дома.

Действия правоохранительных органов на территории происшествия координирует Чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков. Прокуратура организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Позже стало известно, что, по предварительным данным, инцидент произошел на кухне квартиры. Уточняется, что мать ребенка также госпитализирована.

Ранее сообщалось, что жительницу Краснодарского края направят в медучреждение на обследование после того, как она свесила с балкона на седьмом этаже грудного ребенка.

Видео инцидента распространилось в интернете. На кадрах показано, как женщина стоит на балконе многоэтажки в селе Агой и, перегнувшись за перила, держит ребенка за руку и ногу. Недалеко от нее стоит ребенок и пытается ей помешать, но та уводит младенца в сторону.

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