В Воронеже женщина убила новорожденную дочь и отнесла ее на могилу родственника

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Воронеже следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы, которая случайно убила месячную дочь. Об этом сообщает пресс-служба главка СК РФ по Воронежской области.

"3 сентября 2022 года в городе Воронеже женщина, будучи недовольной громким плачем и беспокойным поведением своей месячной дочери, ударила ее рукой по голове. Через два дня девочка скончалась от полученных телесных повреждений", – говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Мать девочки в попытке скрыть преступление отнесла тело на могилу родственника, однако позже добровольно призналась в содеянном.

В отношении подозреваемой возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, ведут сбор доказательств.

Ранее в подмосковной Кубинке 43-летняя местная жительница убила 6-летнего сына во время купания. Тело ребенка обнаружил вернувшийся домой отец, который вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. Позже женщину задержали.

