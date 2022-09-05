Тело 14-летней девочки из Омской области нашли на юго-западе Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Тело 14-летнего подростка из Омской области нашли на юго-западе Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Тело девочки обнаружили в ночь с воскресенья, 4 сентября, на понедельник, около одного из домов по Ленинскому проспекту. Сообщалось, что из региона семья ребенка переехала в столицу не так давно.

До этого мать подростка обратилась к правоохранителям по поводу его пропажи. По предварительным данным, девочка нанесла себе увечья, в результате чего скончалась.

Ранее сообщалось, что в пруду на территории частного загородного клуба в ТиНАО обнаружили тело младенца. Родители оставили ребенка без присмотра. Девочка самостоятельно дошла до пруда и утонула. Было возбуждено уголовное дело.

