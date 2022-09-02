СК начал проверку после обнаружения в Мосфильмовском пруду пропавшего ребенка

02 сентября, 23:53
Фото: moscow.sledcom.ru
Следователи начали проверку после того, как прохожие вытащили из Мосфильмовского пруда малолетнего мальчика, который ранее пропал во время прогулки на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.
Инцидент произошел в пятницу вечером. По данным ведомства, ребенок находился на прогулке со своей матерью, а затем пропал из виду. Женщина начала поиски. Спустя некоторое время мальчика обнаружили случайные прохожие в Мосфильмовском пруду. Они достали его из воды и вызвали скорую.
"Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. <...> В ближайшее время будут опрошены мать ребенка и очевидцы", – говорится в сообщении.
В рамках проверки следователи дадут происшествию правовую оценку на предмет наличия признаков преступления по уголовной статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Проверку по факту произошедшего также проводит Никулинская межрайонная прокуратура.
Ранее сообщалось, что в пруду на территории частного загородного клуба в ТиНАО обнаружили тело младенца. Родители оставили ребенка без присмотра. Девочка самостоятельно дошла до пруда и утонула. Было возбуждено уголовное дело.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: