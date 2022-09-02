СК начал проверку после обнаружения в Мосфильмовском пруду пропавшего ребенка

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Следователи начали проверку после того, как прохожие вытащили из Мосфильмовского пруда малолетнего мальчика, который ранее пропал во время прогулки на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

Инцидент произошел в пятницу вечером. По данным ведомства, ребенок находился на прогулке со своей матерью, а затем пропал из виду. Женщина начала поиски. Спустя некоторое время мальчика обнаружили случайные прохожие в Мосфильмовском пруду. Они достали его из воды и вызвали скорую.

"Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. <...> В ближайшее время будут опрошены мать ребенка и очевидцы", – говорится в сообщении.

В рамках проверки следователи дадут происшествию правовую оценку на предмет наличия признаков преступления по уголовной статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Проверку по факту произошедшего также проводит Никулинская межрайонная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в пруду на территории частного загородного клуба в ТиНАО обнаружили тело младенца. Родители оставили ребенка без присмотра. Девочка самостоятельно дошла до пруда и утонула. Было возбуждено уголовное дело.