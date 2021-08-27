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Происшествия

27 августа, 23:33

9-летняя девочка упала в шахту лифта в заброшенном пансионате в Подмосковье

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

9-летний ребенок упал в шахту лифта в заброшенном пансионате в Одинцовском городском округе. Об этом информирует сайт подмосковного ГСУ Следственного комитета.

Утверждается, что инцидент произошел в деревне Чапаевка.

"По данному факту следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия", – заявили в пресс-службе.

В результате случившегося пострадала 9-летняя девочка. Она была госпитализирована. По предварительной информации, ребенок получил открытый перелом обеих ног и травму головы.

Причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники СК. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее тринадцатилетняя девочка скончалась в поезде, следующем по маршруту Анапа – Екатеринбург. Уточнялось, что ребенок ехал вместе с родителями.

В результате осмотра места происшествия следственно-оперативной группой на станции Каменск-Уральский признаков криминальной смерти обнаружено не было.

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