Тело младенца нашли в пруду загородного клуба в ТиНАО

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Тело младенца обнаружили в пруду на территории частного загородного клуба в ТиНАО. Об этом сообщается на официальном сайте ГСУ Следственного комитета по столице.
По имеющейся информации, труп ребенка 2020 года рождения с признаками утопления нашли в пятницу, 30 июля.
Предполагается, что родители оставили ребенка без присмотра на территории загородного клуба. Девочка самостоятельно дошла до пруда и утонула.
В данный момент родителей погибшего ребенка допрашивают. По факту случившегося следователи СК возбудили уголовное дело.
"В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – утверждается на сайте.
Ранее сообщалось, что годовалый ребенок в Московской области попал в больницу с ножевыми ранениями. По предварительным данным, мать оставила его одного ночью в квартире.
В областном Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту оставления в опасности и причинения тяжкого вреда здоровью. Специалисты уже опросили очевидцев и назначили экспертизы.
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