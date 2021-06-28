В Москве ребенок погиб после падения с балкона 14-го этажа

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Девочка выпала с балкона 14-го этажа в Москве, от полученных травм ребенок скончался. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.

"28 июня вблизи жилого дома на улице Синяевской обнаружено тело малолетней девочки с повреждениями, характерными при падении с большой высоты. Установлено, что ребенок находился на балконе и выпал с высоты 14-го этажа", – говорится в сообщении.

В связи со смертью ребенка было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В настоящее время следователи ведут допросы родственников, соседей и очевидцев инцидента.

Ранее ребенок 2017 года рождения погиб после падения из окна 7-го этажа на северо-востоке Москвы, прокуратура организовала проверку по данному факту.