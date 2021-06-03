Ребенок погиб, выпав из окна жилого дома на северо-востоке Москвы

03 июня, 23:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ребенок 2017 года рождения погиб после падения из окна седьмого этажа на северо-востоке Москвы, прокуратура организовала проверку по данному факту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного надзорного ведомства.
"Вечером 3 июня 2021 года под окнами многоэтажного жилого дома на Студеном проезде в городе Москве обнаружено тело малолетнего, проживавшего с родителями в квартире на седьмом этаже, с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Прокуратура города Москвы организовала проверку", – рассказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Она уточнила, что ребенок был 2017 года рождения, а его родители присутствовали в квартире в момент происшествия.
Ранее стало известно, что на улице Маршала Захарова в Москве нашли тело ребенка 2019 года рождения с травмами от падения с высоты. Следователи проводят осмотр квартиры, а также устанавливают полную картину произошедшего. По информации следствия, в квартире находилась мать несовершеннолетнего, которая, как отметили соседи, периодически употребляла алкогольные напитки.
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