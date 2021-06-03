Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с выпавшим из окна ребенком

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Ситуация с ребенком, погибшим после падения из окна многоэтажки на юге Москвы, находится на личном контроле у уполномоченного по правам ребенка в столице Ольги Ярославской. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, я знаю об этой ситуации. Сейчас мы находимся в контакте со следственными органами и департаментом социальной защиты. Я взяла это дело под личный контроль", – заявила Ярославская.

Ранее стало известно, что на улице Маршала Захарова нашли тело ребенка 2019 года рождения с травмами от падения с высоты. Следователи проводят осмотр квартиры, а также устанавливают полную картину произошедшего.

По информации следствия, в квартире находилась мать несовершеннолетнего, которая, как отметили соседи, периодически употребляла алкогольные напитки.