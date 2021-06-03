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Происшествия

12:54

СК начал проверку по факту гибели ребенка после падения из окна дома в Москве

происшествия дети

Фото: СК РФ

Следователи устанавливают причины смерти ребенка на юге Москвы. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Уточняется, что возле дома на улице Маршала Захарова нашли тело малолетнего ребенка 2019 года рождения с травмами от падения с высоты. По информации следствия, в квартире находилась мать несовершеннолетнего, которая, как отметили соседи, периодически употребляла алкогольные напитки.

На данный момент специалисты работают на месте происшествия. Они проводят осмотр квартиры, а также устанавливают полную картину произошедшего.

Ранее в Подмосковье мужчина поставил ребенка на подоконник второго этажа. Видео происходящего попало в Сеть. После этого семьей малыша заинтересовались органы опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. С ней уже провели беседу.

В Подмосковье мужчина поставил ребенка на внешнюю часть подоконника

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