Дядя погибшего в Москве ребенка рассказал о его родителях

Видео: Москва 24

Дядя ребенка, выпавшего из окна одной из столичных квартир, прокомментировал произошедшее для Москвы 24.

"Мой брат – отец ребенка. Брат с женой напились, и у них что-то произошло. Да он просто был алкашом и немного с приветом", – сказал мужчина.

Он также добавил, что пара воспитывает еще одного несовершеннолетнего.

Ранее стало известно, что на улице Маршала Захарова нашли тело ребенка 2019 года рождения с травмами от падения с высоты. Следователи проводят осмотр квартиры, а также устанавливают полную картину произошедшего.

По информации следствия, в квартире находилась мать несовершеннолетнего, которая, как отметили соседи, периодически употребляла алкогольные напитки.

