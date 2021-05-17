В Подмосковье ребенок погиб, упав с 15-го этажа

12:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Красногорске двухлетняя девочка погибла после падения из окна 15-го этажа. Главное следственное управление СК РФ по Московской области начало проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что за ребенком присматривала мама. В какой-то момент она ненадолго покинула комнату, оставив открытым оборудованное москитной сеткой окно. В отсутствие взрослого девочка забралась на подоконник, облокотилась о сетку и выпала на улицу.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины инцидента, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.
"Нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра взрослых. Падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах", – напомнили в ведомстве.
Ранее в Подмосковье мужчина поставил ребенка на подоконник второго этажа. Видео происходящего попало в Сеть. После этого семьей малыша заинтересовались органы опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. С ней уже провели беседу.
В Подмосковье мужчина поставил ребенка на внешнюю часть подоконника
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