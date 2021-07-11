Мальчик выбросил новорожденную сестру из окна на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Под окнами жилого дома на севере столицы обнаружили тело младенца, сообщает РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По данным следствия, тело новорожденной девочки с повреждениями, характерными при падении с большой высоты нашли утром 11 июля возле дома на Левобережной улице.

Предварительно установлено, что мать отвлеклась на некоторое время и младенец остался в комнате с 13-летним братом, страдающим психическим заболеванием. Отмечается, что мальчик страдает аутизмом. По предварительным данным, он выбросил девочку из окна.

Ранее Мосгорсуд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима женщину, которая выкинула из окна 13-го этажа трехмесячного ребенка своей подруги.

В ходе следствия обвиняемая заявила, что мотивом преступления стал конфликт с матерью ребенка, а позже сказала, что у нее обострилось психическое расстройство. Однако, как следует из выводов психолого-психиатрической экспертизы, женщина симулировала болезнь.

Инцидент произошел 4 декабря 2020 года. Вблизи жилого дома в ТиНАО обнаружили тело грудного ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. Было установлено, что женщина, находясь в гостях у знакомых, взяла девочку на руки и выбросила ее из окна 13-го этажа, пока мама выходила в другую комнату.

