Москвичка больше 10 лет жила в квартире с умершим сыном – СМИ

15 января, 20:27
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Москвичка больше 10 лет жила в квартире с умершим сыном в столичном районе Лефортово, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства рассказал, что об этом стало известно после обнаруженного на улице замотанного в штору тела мужчины пенсионного возраста. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, в ходе которой выяснили, что мужчина был сожителем женщины, он страдал онкологией.
"Она практически сразу созналась. Погибший был ее сожителем. Он скончался от онкологии. Москвичка рассказала, что у нее нет денег на похороны, поэтому она решила проблему таким образом", – рассказал собеседник.
По его словам, в ходе обыска в квартире женщины было обнаружено тело еще одного человека, который умер приблизительно 10–15 лет назад. По словам женщины, это ее ребенок, он с рождения был болен.
"Он родился в 1988 году. У него была тяжелая болезнь с рождения. Женщина не смогла объяснить, почему никуда не сообщила о смерти ребенка, ведь есть вероятность, что на тот момент он был несовершеннолетним", – добавил источник.
В декабре прошлого года сообщалось, что в ТиНАО младенца выкинули из окна жилого дома. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Женщина была заключена под стражу.
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