Труп мужчины обнаружили в автомобиле в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело мужчины в автомобиле обнаружили в центре столицы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

Тело нашли днем 29 декабря у дома на Спартаковской площади в автомобиле Kia. На момент обнаружения мужчина был мертв около суток.

"Труп находился на переднем водительском сидении, в руках был мобильный телефон", – сказал собеседник агентства.

Умершим оказался жилец дома, москвич 1991 года рождения. Тело доставили в морг, устанавливаются подробности случившегося.

Ранее публициста Михаила Бударагина обнаружили мертвым у жилого дома на Беломорской улице на севере столицы.