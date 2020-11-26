В квартире на северо-западе Москвы нашли тела мужчины и женщины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В квартире на северо-западе столицы обнаружены тела мужчины и женщины, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, трупы мужчины и женщины 1960 и 1961 года рождения нашли в квартире на улице Габричевского. Тела были доставлены в морг. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Ранее Следственный комитет начал проверку в связи с обнаружением человеческих останков в больнице Раменского городского округа. Отмечается, что сотрудники ведомства осмотрели место обнаружения останков. Кроме того, были опрошены медработники больницы. В связи с инцидентом СК назначил медицинскую экспертизу.