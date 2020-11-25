СК начал проверку после обнаружения человеческих останков в подмосковной больнице

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Следственный комитет начал проверку в связи с обнаружением человеческих останков в больнице Раменского городского округа. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления ведомства.

"Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения в помещении патологоанатомического отделения больницы скелетированных останков тела человека", – заявили в СК.

Отмечается, что сотрудники ведомства осмотрели место обнаружения останков. Кроме того, были опрошены медработники больницы. В связи с инцидентом СК назначил медицинскую экспертизу.

Ранее в Троицке в бытовке обнаружили останки мужчины 1977 года. Скелетированный труп обнаружили 11 октября, после чего направили в морг.

