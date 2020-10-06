Пропавшую летом модель нашли в могиле с останками других людей

14:11
Фото: facebook.com/Yessenia E. Alvarado
В Мексике обнаружили тело модели Есении Альварадо. Как сообщает Daily Mail, девушка пропала еще летом, однако новые обстоятельства дела требуют продолжения расследования.
Труп девушки обнаружили спустя два месяца поисков, причем в братской могиле. В ней как минимум находились шесть человек, что подтвердила экспертиза.
Сейчас правоохранительные органы задержали владельцев земли, где было найдено захоронение. Их подозревают в связях с местными наркокартелями.
Есения Альварадо пропала в середине августа 2020 года. Четверо неизвестных схватили ее во время тура по магазинам в городе Сьюдад-Обрегон. Позже мать девушки рассказывала, что ей звонили разные незнакомцы и предлагали вернуть дочь за выкуп.
В Москве в начале октября задержали подозреваемого в убийстве мужчины на территории приюта для животных. Во время задержания у мужчины 1994 года рождения нашли нож.
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