Пропавшую летом модель нашли в могиле с останками других людей

Фото: facebook.com/Yessenia E. Alvarado

В Мексике обнаружили тело модели Есении Альварадо. Как сообщает Daily Mail, девушка пропала еще летом, однако новые обстоятельства дела требуют продолжения расследования.

Труп девушки обнаружили спустя два месяца поисков, причем в братской могиле. В ней как минимум находились шесть человек, что подтвердила экспертиза.

Сейчас правоохранительные органы задержали владельцев земли, где было найдено захоронение. Их подозревают в связях с местными наркокартелями.

Есения Альварадо пропала в середине августа 2020 года. Четверо неизвестных схватили ее во время тура по магазинам в городе Сьюдад-Обрегон. Позже мать девушки рассказывала, что ей звонили разные незнакомцы и предлагали вернуть дочь за выкуп.

В Москве в начале октября задержали подозреваемого в убийстве мужчины на территории приюта для животных. Во время задержания у мужчины 1994 года рождения нашли нож.

