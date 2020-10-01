Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины на территории приюта для животных

01 октября, 22:51
Фото: URA.RU/TASS/Анна Майорова
В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины на территории приюта для животных. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
"Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в причинении ранений мужчине днем 1 октября на юго-востоке Москвы, от которых пострадавший скончался. Задержанный доставляется в территориальное подразделение для проведения следственных действий", – сказано в сообщении.
Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова отметила, что задержанным оказался мужчина 1994 года рождения. Во время задержания при нем был найден нож. Предмет будет отправлен на экспертизу.
Она также отметила, что происшествие случилось 1 октября. На территории приюта для животных на 2-ой Вольской улице в Москве было обнаружено тело мужчины. В области шеи у него было колото-резаное ранение. В настоящее время идет расследование.
"Московский патруль": в столице арестовали пенсионера, подозреваемого в убийстве
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