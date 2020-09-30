Жителя Урала приговорили к 3,5 годам колонии за убийство двух котов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Тугулымский районный суд Свердловской области назначил наказание в виде лишения свободы местному жителю за убийство двух котов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

"Тугулымский районный суд Свердловской области, учитывая рецидив в его действиях, за совершение данного преступления назначил Алексею Кромзину наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", – говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется по статье "Жестокое обращение с несколькими животными в целях причинения им боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель". По данным СК, 16 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил металлической кочергой двух котов. От полученных травм животные скончались.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы предстанет перед судом по обвинению в убийстве собаки. По версии следствия, 6 июня около дома на улице Каховке 38-летняя женщина подняла за поводок йоркширского терьера над землей и несколько раз с силой ударила об асфальт.

