МВД проверит инцидент с привязанной к машине собакой в Приамурье

Фото: скриншот видео соцсети

Полиция в Благовещенске проводит проверку видеозаписи, на которой хромающую собаку привязали к движущейся машине. Об этом сообщается на сайте Управления МВД по Амурской области.

"В ряде СМИ вышла информация о том, что житель Благовещенска выгуливал хромую собаку, привязав ее к машине. Данная информация зарегистрирована в МО МВД России "Благовещенский", – говорится в сообщении.

Следователями организована проверка по факту жестокого обращения с животным, после которой будет принято процессуальное решение.



Ранее в одном из аккаунтов в Instagram было опубликовано видео, на котором движется черная машина, а к ней привязана хромая собака. Ролик вызвал множество негативных комментариев в адрес хозяина животного.

Похожий инцидент произошел в августе этого года. На Киевском шоссе мужчина привязал собаку к машине и поехал, а пес все время бежал рядом. На кадрах было видно, что животное еле-еле шевелит лапами, хромает и падает. Сам мужчина отмечал, что везет собаку на участок, откуда она сбежала. Специалисты диагностировали у собаки артрит и артроз.

