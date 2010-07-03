Сотрудники ЦОДД спасли щенка из-под колес автомобиля

10:59
Фото: ЦОДД
Сотрудники Центра организации дорожного движения спасли щенка из-под колес автомобиля, сообщает пресс-служба в ЦОДД в своем Twitter.
Спасителями оказались Сергей Журавлев и Дмитрий Кузьмин из дорпатруля ведомства. Само животное из-за травм пока не может ходить. Щенка уже показали ветеринару.
"Отвезли в клинику. Доктор обещал, что скоро все заживет", – говорится в сообщении. Пока питомцу не найдут нового хозяина, за ним смотрят патрульные.
Сергей Журавлев и Дмитрий Кузьмин из Дорпатруля ЦОДД спасли из-под колес авто щенка. Из-за травм малыш не мог ходить. Отвезли в клинику. Доктор обещал, что скоро всё заживет.— ЦОДД (@gucodd) 6 ноября 2019 г.
Сейчас патрульные приглядывают за щенком и ищут ему дом и хозяина. Кому мохнатое счастье?#возьмисобаку pic.twitter.com/W0BsIctOiN
Накануне подмосковные спасатели вытащили из заброшенного колодца собаку. Владельца колодца пока не установили. Однако местные коммунальные службы пообещали закрыть его в ближайшее время.
Из колодца в районе подсобного хозяйства доносился вой собаки. Прибывшие специалисты провели предварительное проветривание колодца и, обеспечив страховку по лестнице, спустили спасателя. Животное удалось спасти.
3 ноября члены добровольной организации "СпасРезерв" спасли котенка, провалившегося в полую нишу электрического столба. Заявитель услышал, как в отключенном от электросети столбе мяукает котенок. Оказалось, что животное находится на дне полого столба на глубине два метра.
Чтобы вытащить питомца, спасателям пришлось вызволять его на ощупь с помощью аркана. Удачной оказалась лишь третья попытка. Жизни животного сейчас ничего не угрожает.
Спасенной инспекторами ЦОДД собаке ищут новый дом
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