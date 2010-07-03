"Второй день рождения". Сову спасли из горящего дома на Большой Сухаревской

18:49
Спасенная сова из пожара нашла своего хозяина
Из дома на Большой Сухаревской, где ранее произошел пожар, спасли сову по кличке Абу. О спасении домашнего любимца телеканалу Москва 24 рассказала хозяйка Марианна.
По ее словам, сова дома осталась одна, поскольку из-за внезапно начавшегося пожара сына эвакуировали через балкон, а птицу невозможно было взять с собой.
"Но я бегала и просила спасти его. Один из сотрудников, когда после пожара проверяли квартиру, увидел, что кто-то живой, схватил его и мне передали", – рассказывает хозяйка.
Марианна отметила и отважность пожарного, потому что, кроме хозяйки, сова на руки ни к кому не идет.
"Абу несколько часов был в той машине, и я буквально недавно узнала, что он живой. Я плакала, просила спасателей мне зайти в квартиру, но безуспешно", – сообщила Марианна.
По словам хозяйки, спасенная сова породы уральская неясыть, это довольно крупная птица, и сегодня он празднует второй день рождения.
"Когда он был маленький, в питомнике, где их разводили специально для фотографов, упал и повредил крыло. Сову хотели выбросить, а человек, который там работает, нам привез его. С тех пор он живет у меня и считается полноценным членом семьи", – сообщила хозяйка, добавив, что сейчас птица чувствует себя нормально. Пока они греются с ним в ресторане, но в ближайшее время спасатели обещали пустить их домой.
Пожар произошел восьмиэтажном жилом доме по адресу: улица Большая Сухаревская, дом 16/18, строение 2. Сначала огонь охватил квартиру на втором этаже здания, после чего возгорание перекинулось на третий и четвертый этажи.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы: спасатели, кареты скорой помощи, представители ГИБДД.На данный момент пожар ликвидирован.
Сергей Собянин поблагодарил столичный пожарных за оперативное реагирование и локализацию пожара.
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