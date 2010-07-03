"Второй день рождения". Сову спасли из горящего дома на Большой Сухаревской

Спасенная сова из пожара нашла своего хозяина

Из дома на Большой Сухаревской, где ранее произошел пожар, спасли сову по кличке Абу. О спасении домашнего любимца телеканалу Москва 24 рассказала хозяйка Марианна.

По ее словам, сова дома осталась одна, поскольку из-за внезапно начавшегося пожара сына эвакуировали через балкон, а птицу невозможно было взять с собой.

"Но я бегала и просила спасти его. Один из сотрудников, когда после пожара проверяли квартиру, увидел, что кто-то живой, схватил его и мне передали", – рассказывает хозяйка.

Марианна отметила и отважность пожарного, потому что, кроме хозяйки, сова на руки ни к кому не идет.

"Абу несколько часов был в той машине, и я буквально недавно узнала, что он живой. Я плакала, просила спасателей мне зайти в квартиру, но безуспешно", – сообщила Марианна.

По словам хозяйки, спасенная сова породы уральская неясыть, это довольно крупная птица, и сегодня он празднует второй день рождения.

"Когда он был маленький, в питомнике, где их разводили специально для фотографов, упал и повредил крыло. Сову хотели выбросить, а человек, который там работает, нам привез его. С тех пор он живет у меня и считается полноценным членом семьи", – сообщила хозяйка, добавив, что сейчас птица чувствует себя нормально. Пока они греются с ним в ресторане, но в ближайшее время спасатели обещали пустить их домой.

Пожар произошел восьмиэтажном жилом доме по адресу: улица Большая Сухаревская, дом 16/18, строение 2. Сначала огонь охватил квартиру на втором этаже здания, после чего возгорание перекинулось на третий и четвертый этажи.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы: спасатели, кареты скорой помощи, представители ГИБДД.На данный момент пожар ликвидирован.

Сергей Собянин поблагодарил столичный пожарных за оперативное реагирование и локализацию пожара.