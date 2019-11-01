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Москва 24

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Происшествия

16:03 (обновлено 01.11.2019 16:27)

Квартира вспыхнула в центре столицы

происшествия пожар

Фото: телеграм-канал "МК: срочные новости"

В жилом доме в центре столицы произошел пожар, передает телеканал Москва 24. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Информация о возгорании в квартире на Большой Сухаревской площади, доме 16/18, строении 2, поступила в 15:19. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти.

Квартира горит на втором этаже восьмиэтажного жилого дома. Площадь пожара выясняется.

По данным ТАСС, огонь перешел со второго этажа на третий и четвертый, а также в шахту лифта, где произошло частичное обрушение конструкции. В ходе тушения экстренные службы спасли пятерых человек. Идет эвакуация жильцов.

Столичное МЧС направило дополнительные силы пожарных и спасателей к месту происшествия: около 10 карет скорой помощи, а также наряды ГИБДД для регулировки движения. Для отключения коммуникаций на место направлены представители Мосэнерго, Мосгаза и других городских служб.

Утром 1 ноября в результате пожара в здании автосервиса в Санкт-Петербурге обрушилась кровля на площади 300 квадратных метров. Инцидент произошел в одноэтажном строении на улице Салова во Фрунзенском районе.

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