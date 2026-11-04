Следователи проверили на полиграфе свидетелей по делу семьи Усольцевых

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Свидетели, находившиеся в день исчезновения семьи Усольцевых в той же местности, прошли проверку на полиграфе. Об этом сообщила РИА Новости руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

Следствие рассматривает два возможных маршрута пропавшей семьи – в направлении горы Буратинка или горы Мальвинка. По словам Сырымбетовой, люди, которые ходили до Буратинки и возвращались обратно в тот же день, Усольцевых не встретили.

"Свидетелям проведены полиграфы, осмотрены их телефоны. Могли ли они разминуться с Усольцевыми? Да, могли", – отметила следователь.

Сырымбетова также рассказала, что в машине Усольцевых, оставленной у подножия Кутурчинского Белогорья, было обнаружено лишь водительское удостоверение Ирины Усольцевой. Остальные документы нашли следователи дома у семьи.

Усольцевы исчезли в Красноярском крае осенью 2025 года – они отправились в поход к горе Буратинке, после чего связь с ними оказалась потеряна. Основные поиски были прекращены, но периодически спасатели возобновляют работы.

В июне 2026-го в ходе поисков специалисты нашли вещи, которые могли принадлежать пропавшим. Позже выяснилось, что в зоне поисков также обнаружили часть палки для скандинавской ходьбы. Однако одна из родственниц Усольцевых опровергла версию, что предмет мог принадлежать им.