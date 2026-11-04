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Политика

Губернатор Нью-Джерси пригрозила американским портам штрафами за прием дизеля РФ

Фото: depositphotos/ChinaImages

Губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррилл пригрозила операторам портов и терминалов штрафами за выгрузку российского дизельного топлива. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным журналистов, 2 ноября Шеррилл направила уведомления 12 операторам портов и терминалов штата, потребовав "отказать в принятии" танкеров с российским дизелем. В противном случае им будут грозить "суровые санкции". Губернатор считает, что прием такого топлива нарушает федеральное законодательство.

На прошлой неделе Шеррилл уже заявляла о намерении помешать поставкам топлива из России. В Нью-Джерси расположен крупнейший на восточном побережье США центр по распределению и импорту нефтепродуктов. Авторы статьи отмечают, что позиция губернатора может привести штат к конфликту с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп заявлял, что договоренность с Россией о поставках дизельного топлива уже повлияла на мировой рынок и привела к снижению цен. Позднее спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал Владимиру Путину благодарность американского лидера за решение об отмене ограничений на экспорт российского дизельного топлива.

Танкер с российским дизелем прибудет в США 7 ноября

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