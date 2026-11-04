В Минздраве заявили, что профилактические медосмотры в РФ охватывают 97% детей

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Ежегодные профилактические медицинские осмотры в России охватывают около 97% детского населения страны. Об этом рассказала замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова.

"С учетом того, что мы охватываем профилактическими медицинскими осмотрами 97% всех детей, всех возрастов от 0 до 17 лет, а это 26 миллионов детей в год, мы очень четко себе представляем состояние здоровья детского населения", – отметила Котова, которую цитирует ТАСС.

Ранее депутаты Госдумы обратились к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением сделать бесплатными углубленные медицинские обследования для несовершеннолетних спортсменов.

Парламентарии предлагают установить единый минимальный федеральный порядок, который гарантирует бесплатное прохождение таких обследований в объеме и с периодичностью, предусмотренными приказом Минздрава РФ.