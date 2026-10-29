Уролог Гладышев раскритиковал идею вакцинировать мальчиков от ВПЧ

Прививать от вируса папилломы человека (ВПЧ) не только девочек, но и мальчиков, призвали в Госдуме. Чем опасен этот диагноз, кому и когда делать прививку, разбиралась Москва 24.

"К этому нужно относиться серьезно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прививку от вируса папилломы человека следует делать не только девочкам, но и мальчикам, заявил ТАСС член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

"Оптимально вакцинировать как девочек, так и мальчиков от 9 до 14 лет. И начинать надо как можно быстрее. Насколько я знаю, планируется старт этой программы осенью 2027 года", – заявил парламентарий.

По его словам, включение прививки в национальный календарь – один из немногих способов предотвратить множество онкозаболеваний, которые лечатся крайне сложно.

"Сейчас, например, каждый год раком шейки матки заболевают 15–20 тысяч женщин, а основной фактор риска этого заболевания – хроническое инфицирование вирусом папилломы человека", – отметил Куринный.



ВПЧ – один из самых распространенных вирусов, передающихся половым путем. Он провоцирует онкологические и доброкачественные заболевания у мужчин и женщин. В России доля зараженных онкогенными типами ВПЧ составляет от 13 до 40%. Почти все случаи рака шейки матки (около 600 тысяч женщин ежегодно) связаны с ВПЧ, причем высокоонкогенные типы 16 и 18 ответственны примерно за 70% случаев. Рак шейки матки занимает второе место по распространенности среди онкологий у женщин 14–45 лет и является главной причиной смертности среди женщин до 44 лет.



Ранее Владимир Путин поручил до июня 2027 года расширить национальный календарь профилактических прививок, включив в него вакцинацию против ВПЧ. Кроме того, президент рекомендовал Минздраву прививать мужчинам культуру регулярного обращения в медорганизации по вопросам репродуктивного здоровья. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от папилломавирусной инфекции будет добавлена в нацкалендарь прививок в следующем году.

В свою очередь, вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Москвой 24 отметил, что папиллома человека – довольно большая группа вирусов, которые генетически отличаются.

"Они не размножаются в клеточных культурах, поэтому с ними довольно сложно работать. Есть в их числе те, которые отличаются способностью вызывать некоторые опухоли – особенно рак шейки матки у женщин. Но и половые органы мужчин могут поражаться этим вирусом", – сказал он.





Анатолий Альтштейн вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Причина, почему нужно вакцинировать мальчиков, заключается даже не в том, что у них тоже может быть рак половых органов, а в том, что этот вирус способен передаваться при половом контакте от мужчин к женщинам. И если у первых он редко вызывает изменения, то у вторых достаточно часто.

По его словам, принято вакцинировать девочек против белка ВПЧ перед началом половой жизни, что нейтрализует вирус и отражается на частоте возникновения рака шейки матки.

"Поскольку это очень распространенное онкологическое заболевание, к нему нужно относиться серьезно. Поэтому, если вакцинация будет включена в календарь, это правильно", – добавил Альтштейн.

"Двойной эффект"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Однако уролог-андролог Владислав Гладышев в разговоре с Москвой 24 высказался против вакцинации мальчиков от ВПЧ.

"Я отношусь к этому отрицательно. Это мое личное мнение и оценка клинического опыта в течение 50 лет. Вирус папилломы человека вне всякого сомнения – вещь опасная, но не каждая его разновидность – это первый момент", – сказал он.





Владислав Гладышев уролог-андролог Второй: есть доказанная связь между раком шейки матки и 16, 18, 31 и 33-м типом ВПЧ, но это касается женщин. В отношении мальчиков подобных серьезных исследований или не проводилось, или метод не выдерживал критики.

По словам специалиста, присутствие ВПЧ – это обычные бородавки, которые встречаются как у мальчиков, так и у девочек.

"На ногах, руках, где угодно. Это маркер присутствия какой-то еще инфекции: на здоровый организм ВПЧ не сядет, он просто иллюминируется", – резюмировал Гладышев.

В то же время врач – акушер-гинеколог Ксения Климова подчеркнула, что вакцинация не будет иметь большого смысла у девочек, если не будет привита большая часть мальчиков.

"Поэтому идея просто прекрасная. Мальчики точно так же, как и девочки, являются переносчиками вирусов папилломы человека – абсолютно всех штаммов – и могут страдать заболеваниями, ассоциированными с ВПЧ. Вакцинация может предохранить их от заражения и связанных с этим проблем", – пояснила она в беседе с Москвой 24.

По словам врача, на сегодняшний день в России зарегистрированы вакцины, которые предохраняют от четырех типов ВПЧ: 6, 11, 16 и 18-го.

"6-й и 11-й являются низкоонкогенными, но они могут вызывать аногенитальные бородавки или другие связанные с этим заболевания, например папилломатоз гортани. Это тоже может приводить к неприятным последствиям – пусть и совсем минимальный риск злокачественности, но тем не менее он есть", – отметила гинеколог.

При этом 16-й и 18-й типы ВПЧ – основные этиологические факторы рака шейки и предраковых фоновых заболеваний.

"Это дисплазия шейки разных степеней – от легкой до тяжелой. Более чем в 70% случаев рак шейки вызывается именно этими двумя типами. Конечно, есть и болезни, спровоцированные другими типами, но вакцины от них в России не зарегистрированы. За рубежом они присутствуют. Это момент, в котором нам надо двигаться вперед", – сказала Климова.

Она привела в пример Австралию, где за счет государственных программ вакцинации от ВПЧ удалось существенно сократить заболеваемость.

"Это прекрасно, потому что рак шейки матки считается абсолютно предотвратимым и профилактируемым", – подчеркнула эксперт.





Ксения Климова врач – акушер-гинеколог Необходимость прививки очень высока. Если говорить о девочках, это существенно снижает риск развития дисплазии и рака шейки матки, поскольку это самые основные типы. Что касается мальчиков, получается двойной эффект: два потенциальных половых партнера привиты, и риск того, что они могут друг друга заразить, снижается к минимуму.

По словам специалиста, оптимально прививаться до начала половой жизни, но даже в обратном случае вакцинация не противопоказана.

"Даже если произошло заражение хотя бы одним из штаммов ВПЧ (например определяется 31-й или 33-й тип, но нет 16-го или 18-го), прививка может их этого предохранить. Любая превентивная профилактическая мера – лучше, чем ничего", – пояснила врач.

Внедрение прививки в национальный календарь – большой шаг вперед в российском здравоохранении, но есть еще над чем поработать в обозримой перспективе, заключила Климова.

