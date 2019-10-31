Склад с резиной загорелся на востоке столицы

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Здание склада с резиной загорелось на востоке столицы, сообщает ТАСС.

Складское помещение расположено на Электродной улице, 8, строении 14. По предварительным данным, людей в здании нет.

Площадь возгорания на данный момент составляет 150 квадратных метров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Отмечается, что горит резина. Пожарные создали штаб для ликвидации возгорания.

Накануне пожарная сигнализация сработала в гостинице в Москве. В результате инцидента из здания было эвакуировано около 700 человек.