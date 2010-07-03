Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Складское здание горит на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание происходит по адресу: улица Полярная, дом № 41, строение 3. Площадь пожара в настоящий момент уточняется.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание у стадиона "Спартак". Он вспыхнул в районе Волоколамского шоссе, дома № 69. Там горела сухая трава. В результате ЧП никто не пострадал.

Днем ранее инцидент произошел в металлическом складском ангаре в столичном районе Ростокино. Огонь разгорелся в двухэтажном ангаре, где хранятся ткани. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

