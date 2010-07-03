Трое детей погибли при пожаре в Рязанской области

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Трое малолетних детей погибли при пожаре в жилом доме в селе Сановка Шиловского района Рязанской области, сообщает ТАСС.

Несчастный случай произошел в ночь на 27 октября. Загорелся двухэтажный деревянный дом площадью 100 квадратных метров. В результате здание было полностью уничтожено огнем.

После тушения возгорания спасатели обнаружили тела трех детей – двух девочек 2015 и 2019 годов рождения и их брата 2018 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по факту причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления. Также проверку проводит прокуратура Рязанской области.

По данным следователей, в момент ЧП в доме, помимо погибших, находились их родители и женщина с двумя несовершеннолетними детьми. Все они смогли покинуть помещение.

Ранее на Алтуфьевском шоссе в Москве произошел пожар. Загорелся металлический ангар на территории промзоны, однако никто не пострадал.