Билетеры кинотеатра "Зимней вишни" в момент ЧП были в сауне – свидетель

Фото: телеграм-канал Hue

Билетеры кинотеатра "Зимней вишни" в момент возникновения пожара находились в сауне спортзала, которая находится на одном этаже с кинозалами. Об этом на допросе свидетелей в Ленинском суде Кемерова рассказал потерпевший Виктор Коноплев.

Он уточнил, что в день пожара был в спортивном зале торгового центра, а после тренировки пошел в сауну, где и встретил билетеров кинозала.

"Ну там грелись девочки. Они вели переговоры о кинотеатре, что-то говорили про дверь: "Ты почему здесь? Ты должна быть там". Она ответила, что там кино идет, "двери закрыла, вот и пришла". Я не придал значения, но про себя подумал: как так, она должна быть там. Когда зашла администратор и сказала, что пожар, девочки выскочили первыми, а мы еще сидели, [потому что думали, что тревога ложная]", – цитирует его ТАСС.

ЧП произошло в марте 2018 года. Огонь охватил верхний этаж, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами стали 60 человек, большинство из которых – дети.

Были арестованы 15 человек. Еще один человек проходит в качестве подозреваемого. В деле 280 томов. Суду предстоит опросить 500 потерпевших и 123 свидетеля, не считая самих подсудимых.

Один из потерпевших рассказал, что даже после начала пожара показ фильма в кинозале продолжился, а свет так и не включили. Он отметил, что билетер проводила зрителей на боковую лестницу, по которой они вышли на улицу.

Другая потерпевшая заявила, что эвакуацией никто не руководил. По словам еще одного очевидца, сотрудники одного из магазинов сначала не хотели выпускать людей.

На месте "Зимней вишни" в память о погибших открыли "Парк ангелов". Проект американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана реализовали на площади 1,8 гектара.

