Потерявшая в "Зимней вишне" дочь и внуков женщина требует компенсацию в 20 млн

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Ольга Тиханкина, у которой при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" погибли дочь и трое внуков, заявила гражданский иск на 20 миллионов рублей. Об этом она сообщила на очередном заседании по делу в Заводском районном суде, передает РИА Новости.

По словам женщины, при пожаре у нее погибло четверо людей, и она заявила иск на пять миллионов рублей за каждого.

"Но я готова его увеличить в сто раз", – добавила она.

Накануне начался допрос потерпевших по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Во время судебного заседания несовершеннолетний потерпевший рассказал, что, когда начался пожар, звуковая сигнализация в кинозалах не сработала.

По его словам, даже после начала пожара показ фильма в кинозале продолжился, а свет так и не включили. На вопрос судьи Николая Быданцева потерпевший ответил, что билетер проводила зрителей на боковую лестницу, по которой они вышли на улицу. При этом другая потерпевшая, которая в момент ЧП находилась на втором этаже ТЦ, заявила, что эвакуацией никто не руководил.

Кроме того, одна из выживших в пожаре сообщила суду, что сотрудники одного из магазинов на втором этаже "Зимней вишни" сначала не хотели выпускать людей.

В качестве обвиняемых по уголовному делу о пожаре в "Зимней вишни" проходят семь человек. Это гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, глава компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы этой же фирмы Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, техдиректор и гендиректор "Кемеровского кондитерского комбината" Георгий Соболев и Юлия Богданова.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Пожар унес жизни 60 человек, большинство из которых – дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек. Еще один человек проходит в качестве подозреваемого. В деле 280 томов. Суду предстоит опросить 500 потерпевших и 123 свидетелей, не считая самих подсудимых.