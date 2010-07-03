Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в "Зимней вишне"

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Допрос потерпевших по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" начался в Заводском районном суде Кемерова 22 мая, передает ТАСС.

Во время судебного заседания несовершеннолетний потерпевший рассказал, что, когда начался пожар, звуковая сигнализация в кинозалах не сработала. "Забегает персонал и говорит, что возгорание и надо эвакуироваться", – вспоминает он. "Мы вышли из зала, там все было в дыму, в зал дым не попадал. Было несколько взрослых, все пытались помочь – и работники, и посетители", – добавил мальчик.

По его словам, даже после начала пожара показ фильма в кинозале продолжился, а свет так не включили. На вопрос судьи Николая Быданцева, потерпевший ответил, что билетер проводила зрителей на боковую лестницу, по которой они вышли на улицу. При этом другая потерпевшая, которая в момент ЧП находилась на втором этаже ТЦ, заявила, что эвакуацией никто не руководил.

Кроме того, одна из выживших в пожаре сообщила суду, что сотрудники одного из магазинов на втором этаже "Зимней вишни" сначала не хотели выпускать людей. "Охранники закрыли двери на замок и не выпускали нас, отправили к другому выходу, мы пошли к другому выходу, но нас отправили назад. Потом мужчины стали ругаться, что побьют охранников – они двери открыли", – рассказала девушка-подросток. Ее мама подтвердила, что людей направляли то в одну сторону, то в другую. По ее словам, посетителей и персонал ТЦ охватила паника. "Табличек, куда идти, не было, плана эвакуации тоже, мы вышли сами, потому что знали, куда надо идти", – цитирует женщину РИА Новости.

В качестве обвиняемых по уголовному делу о пожаре в "Зимней вишни" проходят семь человек. Это гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, глава компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы этой же фирмы Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, техдиректор и гендиректор "Кемеровского кондитерского комбината" Георгий Соболев и Юлия Богданова. Уточняется, что Богданову, Соболева и Судденок обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель двух и более лиц, а также в нарушении требований пожарной безопасности, которое привело по неосторожности к смерти двух и более человек. Полозиненко и Никитина обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, а Антюшина – в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Генину вменяют в вину халатность, которая привела по неосторожности к смерти двух и более лиц.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Пожар унес жизни 60 человек, большинство из которых – дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек. Еще один человек проходит в качестве подозреваемого. В деле 280 томов. Суду предстоит опросить 500 потерпевших и 123 свидетелей, не считая самих подсудимых.