Прокурор обвинил экс-главу компании-владельца "Зимней вишни" в создании ОПГ

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Прокурор в ходе заседания Заводского районного суда Кемерова по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" обвинил экс-главу компании, владеющей торговым центром, Юлию Богданову в создании преступной группы для нарушения требований пожарной безопасности, сообщает ТАСС.

По словам представителя прокуратуры, для обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Богданова распределила роли между участниками ОПГ. Отмечается, якобы задачей Богдановой было создание видимости обеспечения требований пожарной безопасности в здании торгового центра.

Прокурор заявил, что обвиняемая вкладывала минимум денег в установку и обслуживание систем пожарной безопасности, не отвечающих требованиям, чтобы сэкономить. Кроме того, она отказалась от коммерческих предложений подрядных организаций, направленных на обеспечение пожарной безопасности, добавил обвинитель.

Ранее Кемеровский суд отклонил ходатайства защиты о возврате в прокуратуру дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". На начавшемся 16 мая процессе адвокаты обвиняемых Александра Никитина и Сергея Генина попросили вернуть дело прокурору. Они считают, что в нем нужно устранить нарушения. Судья Николай Быданцев призвал не затягивать сроки рассмотрения дела.

Всего в деле семь фигурантов: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова, технический директор комбината Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник компании Александр Никитин, охранник ТЦ Сергей Антюшин и начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин.

Пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился рядом с кинозалами и детскими игровыми зонами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Фигурантами четырех уголовных дел по пожару в "Зимней вишне" являются 15 человек, все они арестованы.

