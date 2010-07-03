Уголовное дело по факту пожара в "Зимней вишне" направили в суд

Фото: ТАСС/ZUMA/Maxym Kyselev

Уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове направили в суд, сообщает РИА Новости.

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Теперь его направили в Заводский районный суд Кемерова для рассмотрения по существу.

Следствие считает, что причиной пожара в торговом центре стало замыкание электропроводки. Также в Генпрокуратуре сообщили, что потерпевшие по делу о пожаре в Кемерове заявили гражданские иски на общую сумму 2,9 миллиарда рублей.

В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Причинен вред здоровью различной степени тяжести 147 лицам. Уничтожено и повреждено имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 миллионов рублей.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек. Еще один человек проходит в качестве подозреваемого. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, включая 83 родственников тех, кто погиб в пожаре.

25 марта в прокуратуру передали первое уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне". Его фигурантом стал начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, которого обвиняют в халатности. По версии следствия, он проигнорировал информацию о кратчайшем пути к людям, заблокированным в одном из кинозалов ТЦ, из-за чего там погибли не менее 37 человек.

Также в конце марта в Польше был арестован экс-глава компании-владельца "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский. Сотрудники погранслужбы задержали его при попытке пересечь границу.