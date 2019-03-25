"Мама, мы здесь умрем?": очевидцы вспоминают подробности пожара в Кемерове в годовщину ЧП

Прошел ровно год с тех пор, как в Кемерово случилась страшная трагедия. В торговом центре "Зимняя вишня" произошло возгорание, переросшее в страшный пожар, унесший множество жизней: погибло 60 человек, большинство из которых дети. Портал Москва 24 снова поговорил с родственниками и очевидцами трагедии и вспомнил события 25 марта 2018 года.

Фото: ТАСС/Данил Айкин

Очаг пожара располагался на четвертом этаже – там же, где и находились кинозалы. Трагедия произошла в воскресенье в период весенних каникул у школьников, поэтому торговый центр был переполнен детьми. Официальную версию возгорания озвучили только 17 апреля прошлого года. Причина пожара – замыкание в проводке светильника. А большое количество жертв объясняется нарушением всех правил пожарной безопасности владельцами и сотрудниками торгового центра.

"Мама, мы здесь умрем?"

В тот злополучный день Татьяна Ингер вместе с восьмилетней дочкой отправились в кинотеатр, который находился в торговом центре, на мультфильм "Кролик Питер". Пожар начался во время кинопоказа. И по словам Татьяны, сначала никакого повода для паники не было.

"Я увидела, что первые ряды начали вставать, – рассказала женщина порталу Москва 24, – и потом до нас волной дошло, что начался пожар". Татьяна, стоя в очереди на выход из кинозала, предположила, что ничего серьезного не происходит: дыма не было, никакой пожарной тревоги – тоже. Только когда мать и дочь вышли в коридор торгового центра, удалось оценить масштаб трагедии.

Сначала дым пошел со стороны операторской в зале. А потом, когда мы уже вышли, – там все было черным. Я тогда подумала, что давно все горит, потому что очень много было дыма.





Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин после трагедии рассказал , что пожарная сигнализация в сгоревшем торговом центре не работала с 19 марта 2018 года. "С 19 числа у них сигнализация не работала, но никто этим не занимался", – заявил Бастрыкин в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара. Также по словам председателя СК РФ, охранник ТЦ после начала пожара не включил систему оповещения, которая работала в отличие от сигнализации. "Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек", – сказал Бастрыкин.

Фото: ТАСС/Данил Айкин

Когда семья выбежала из кинозала, посторонний мужчина направил их в сторону эвакуационного выхода. "Эта мысль мне показалась странной, потому что главные двери в здание были в другой стороне, – вспоминает Татьяна. – Но мы не знали, где именно пожар, поэтому пошли". Однако пожарный выход оказался ловушкой.

"Когда мы подбежали к дверям, там уже была толпа, и какие-то мужчины пытались взломать двери", – объяснила Татьяна. Тогда в ней укрепилась мысль о том, что здание горит уже довольно долго: помимо огромного количества дыма, коридор перед дверями на эвакуационную лестницу был завален мусором. В том коридоре тогда, по словам Ингер, находилось около 30 человек.

Попытки мужчин взломать дверь или выбить окно успехом не увенчались, и Татьяна поняла: остаться здесь, значит задохнуться угарным газом. "Не забуду никогда того, что мне сказала моя дочь в этом тупике: "Мама, мы сейчас все умрем?" – и на мой взгляд, действительно, других перспектив у нас не было", – с ужасом вспоминает Татьяна. Тем не менее женщина смогла успокоить свою дочь и даже принять решение, которое помогло им спастись. По словам Татьяны, другого выхода просто не было.



В тот момент было уже просто наплевательское отношение. Лишь бы что-то делать. Ну если там огонь, значит будем гореть. Но оставаться там – это умереть от дыма.



Кто-то среди толпы предложил все-таки направиться к главному выходу, и Татьяна, не думая, пошла. Женщина была в шоке от страха, поэтому долго не думала. Она сама старалась не кричать и почти не разговаривать, чтобы не отравиться угарным газом, а свою дочь заставила натянуть на голову водолазку – это, по словам женщины, и спасло их. "Я хорошо знала торговый центр, и мы шли буквально по памяти, потому что ничего не было видно из-за черного дыма", – призналась Татьяна. Вместе с ними пошло, по словам Ингер, всего шесть человек. Остальные 23 остались у эвакуационного выхода и погибли.



В рамках уголовного дела по факту пожара в торговом центре "Зимняя вишня" были арестованы 15 человек. Еще один человек проходит в качестве подозреваемого. 20 марта 2019 года суд в Кемерове продлил арест экс-замглавы региональной инспекции Госстройнадзора Светлане Шенгерей. Кроме того, 7 марта срок ареста продлили и экс-гендиректору компании-собственника сгоревшего ТЦ Юлии Богдановой.

"Когда мы все-таки выбрались на улицу, я быстро увела дочь подальше от здания, – пояснила Татьяна, – я была уверена, что оно начнет сейчас рушиться". На улице мать и дочь встречали молодые люди, студенты, по ее версии, которые дали им воды, натянули на девочку куртку, вытирали их лица салфетками. Потом Таню и ее дочь доставили в больницу.

Физические травмы у пострадавших были несерьезные: у Татьяны зафиксировали ожог горла, девочка, по словам матери, не пострадала. Однако с моральными последствиями события Татьяна борется до сих пор.

"Сначала мне казалось, что все хорошо, но потом я стала замечать, что боюсь всего, связанного с пожарами, нервничаю, когда слышу громкие звуки", – призналась Татьяна и добавила, что страшнее всего становится в те моменты, когда она остается наедине с собой.



Когда остаюсь один на один с собой, особенно вечером, постоянно вспоминаю то, как мы выбегали оттуда. Причем ярче всего вижу момент, как выбежали из зала в коридор и увидели, что там было, – дым и больше ничего.



"Шли последними, чтобы сначала все дети покинули зал"

На тот же сеанс в кино 25 марта купили билеты и родственники Карины Дарсалии. Татьяна Дарсалия, ее 15-летняя дочь и подруга с ребенком решили отпраздновать в торговом центре встречу после долгой разлуки – так компания и оказалась в кинотеатре. Все, что известно сейчас, Карина услышала от своей двоюродной сестры, Эли, которой удалось спастись во время пожара в "Зимней Вишне".

Сначала компания также не понимала, что за дверьми кинотеатра разворачивается трагедия. "В зал вошла какая-то женщина, прошептала что-то детям на первом ряду, все встали и ушли", – пересказывает порталу Москва 24 события того дня Карина. Информация о пожаре доходила постепенно, и первыми о ЧП узнали девочки, которые сидели на несколько рядов ближе, чем их мамы. По словам Карины, решение об эвакуации приняла Татьяна.

Тетя Таня и Эля посмотрели друг на друга, и мама показала ей, что надо брать подружку и выходить. Эля взяла девочку за руку, встала и ушла.



Примеру девочек последовали немногие, кто-то продолжал смотреть мультфильм. И только через какое-то время до зрителей стало доходить, что в торговом центре происходит что-то неладное. Однако родственница Карины не торопилась покидать кинозал. "Тетя Таня с подружкой шли последними, чтобы сначала все дети покинули зал", – объяснила Карина.

Фото: ТАСС/Данил Айкин

Девочки выбрались на улицу одни, взрослые не последовали за ними. Маму Эля увидела только в одном из окон торгового центра. Оттуда уже прыгали посетители. Татьяне и ее подруге, видимо, предложили также эвакуироваться. Но Эля увидела, что мама отмахнулась, мол "ерунда", и они с подружкой двинулись на выход привычным путем.



В спасательной операции во время ЧП в торговом центре "Зимняя вишня" участвовало более 600 человек. Местным спасателям помогали коллеги из других регионов. По словам министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова, спасатели работали с риском для жизни, поскольку конструкции сгоревшего здания были неустойчивы. Помощь и поддержку близким погибших и пострадавших оказывали более 60 психологов МЧС и других служб.



"Я слышала, что в городе произошла трагедия, – вспоминает Карина. – Но о том, что там пострадали и мои родные, я узнала только ночью". Девушке позвонил отец и сообщил, что сестра в больнице, а тетя числится в списке пропавших без вести. Только на утро семья узнала, что Татьяна погибла. "Тетю нашли между этажами, она задохнулась угарным газом", – рассказала Карина.

Карина рассказала, что у нее большая семья, где все стараются друг друга поддерживать. Эля в настоящий момент живет с бабушкой и дедушкой, и все родственники оказывают им всевозможную помощь. Девочке приходилось даже какое-то время посещать психолога. Однако пережить потерю, по словам девочки, очень сложно.

Взрослые более эмоциональные, но я стараюсь держать все в себе, чтобы еще больше не расстраивать Элю. На выходных мы собираемся всей нашей большой семьей. В воскресенье мы проведем день все вместе, посидим за столом, съездим на кладбище – к тете.



Спасение после падения с четвертого этажа

11-летний школьник Сережа Москаленко в тот роковой день отдыхал в ТРЦ "Зимняя вишня" с родителями и двухлетней сестренкой.

По одной из версий, во время пожара папа мальчика, Евгений Москаленко, оценив всю критичность ситуации, принял тяжелое решение и вытолкнул ребенка из окна. По другой версии, мальчик выпрыгнул с четвертого этажа сам.

Фото: ТАСС/Данил Айкин

При падении на землю Сережа получил серьезные травмы, несколько дней он находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У мальчика диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, легких, а также перелом костей таза и многочисленные раны. Медикам удалось спасти его жизнь, после месяца нахождения в больнице, он пошел на поправку.

Сегодня мальчик находится под опекой родной бабушки. По сообщению РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Сергея Цивилева, ребенок уже полностью восстановился и собирается поступать в Президентское кадетское училище в Кемеровской области. Сережа уже окончил шестой класс и как раз попадает под набор.



По сообщению ТАСС, отец мальчика, Евгений Москаленко, был награжден посмертно. Кроме него, посмертно получили медали еще две жительницы Кузбасса: учительница Татьяна Дарсалия, которая после того, как вывела свою дочь, осталась, чтобы помочь другим, и Наталья Селезень, которая выталкивала детей из кинозала и сама бросилась спасать оставшихся.



"На моем месте любой бы поступил так же"

Многим в тот день пришлось побыть героями. 19-летний Александр Пензин 25 марта спас не только свою жизнь, но и помог выбраться из здания маленькому мальчику. В тот день парень отправился в торговый центр за обновками. Гулял в наушниках – ни пожарной тревоги, ни начинающейся паники он не слышал. Информация о ЧП дошла до него только на четвертом этаже, где он присел отдохнуть.

Тогда я увидел, что началась какая то суматоха, снял наушники и услышал, что люди начали оповещать о пожаре. Потом так получилось, что я пошел в сторону очага и увидел большое пламя. После этого побежал.



Александр направился к выходу из торгового центра и по пути услышал, что где-то плачет ребенок. Мальчика лет шести парень нашел возле рекламной афиши одного из магазинов. Ребенок, по его словам, плакал и звал маму.

"Конечно, он сразу не пошел со мной, – рассказал порталу Москва 24 Саша. – Я сказал ему, что мы отправимся на улицу и там найдем его родителей, после этого он согласился идти". Покидать здание приходилось быстро, поэтому, не дойдя до первой лестницы, парень поднял ребенка на руки, и они бегом благополучно покинули здание. К сожалению, родителей мальчика найти не удалось, Саша отдал его какой-то женщине и отправился дальше.

Покидать место пожара он не торопился. "Люди прыгали из окон, и я стал помогать их ловить", – рассказал порталу парень. Вместе с ними помощь оказывали и другие мужчины. Работали, по словам Саши, до тех пор, пока не появились спасатели. "Они начали делать свое дело, а мы не стали мешать", – пояснил он.





В МЧС заявили , что пожарных слишком поздно вызвали на место происшествия. Когда помощь прибыла на место, в здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове огнем были охвачены помещения трех кинозалов и контактного зоопарка. Также наблюдалось плотное задымление по всему третьему этажу.

В общей сложности парень был занят на улице около 20 минут, и за это время история уже успела попасть в СМИ. Мама Саши, таким образом узнавшая о ЧП, в тот момент сходила с ума, пытаясь дозвониться до сына. "Когда я, наконец, взял трубку, она так нервничала, что мне пришлось соврать ей, что я был в другом месте", – признался Саша и добавил, что только вечером рассказал о том, где был и что делал.

Саша признается, что его жизнь с тех пор не изменилась. От пожара остались неприятные воспоминания, и он не возвращается к ним, даже когда ходит по торговым центрам. Кстати, героем парень себя не считает.

Ну, в глубине души есть чувство храбрости, а так, мне кажется, каждый, у кого была бы такая возможность, поступил бы на моем месте также. А вообще, я стараюсь не задумываться о том, что произошло.

