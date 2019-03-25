"Мама, мы здесь умрем?": очевидцы вспоминают подробности пожара в Кемерове в годовщину ЧП

Прошел ровно год с тех пор, как в Кемерово случилась страшная трагедия. В торговом центре "Зимняя вишня" произошло возгорание, переросшее в страшный пожар, унесший множество жизней: погибло 60 человек, большинство из которых дети. Портал Москва 24 снова поговорил с родственниками и очевидцами трагедии и вспомнил события 25 марта 2018 года.
Очаг пожара располагался на четвертом этаже – там же, где и находились кинозалы. Трагедия произошла в воскресенье в период весенних каникул у школьников, поэтому торговый центр был переполнен детьми. Официальную версию возгорания озвучили только 17 апреля прошлого года. Причина пожара – замыкание в проводке светильника. А большое количество жертв объясняется нарушением всех правил пожарной безопасности владельцами и сотрудниками торгового центра.
"Мама, мы здесь умрем?"
В тот злополучный день Татьяна Ингер вместе с восьмилетней дочкой отправились в кинотеатр, который находился в торговом центре, на мультфильм "Кролик Питер". Пожар начался во время кинопоказа. И по словам Татьяны, сначала никакого повода для паники не было.
"Я увидела, что первые ряды начали вставать, – рассказала женщина порталу Москва 24, – и потом до нас волной дошло, что начался пожар". Татьяна, стоя в очереди на выход из кинозала, предположила, что ничего серьезного не происходит: дыма не было, никакой пожарной тревоги – тоже. Только когда мать и дочь вышли в коридор торгового центра, удалось оценить масштаб трагедии.
Когда семья выбежала из кинозала, посторонний мужчина направил их в сторону эвакуационного выхода. "Эта мысль мне показалась странной, потому что главные двери в здание были в другой стороне, – вспоминает Татьяна. – Но мы не знали, где именно пожар, поэтому пошли". Однако пожарный выход оказался ловушкой.
"Когда мы подбежали к дверям, там уже была толпа, и какие-то мужчины пытались взломать двери", – объяснила Татьяна. Тогда в ней укрепилась мысль о том, что здание горит уже довольно долго: помимо огромного количества дыма, коридор перед дверями на эвакуационную лестницу был завален мусором. В том коридоре тогда, по словам Ингер, находилось около 30 человек.
Попытки мужчин взломать дверь или выбить окно успехом не увенчались, и Татьяна поняла: остаться здесь, значит задохнуться угарным газом. "Не забуду никогда того, что мне сказала моя дочь в этом тупике: "Мама, мы сейчас все умрем?" – и на мой взгляд, действительно, других перспектив у нас не было", – с ужасом вспоминает Татьяна. Тем не менее женщина смогла успокоить свою дочь и даже принять решение, которое помогло им спастись. По словам Татьяны, другого выхода просто не было.
Кто-то среди толпы предложил все-таки направиться к главному выходу, и Татьяна, не думая, пошла. Женщина была в шоке от страха, поэтому долго не думала. Она сама старалась не кричать и почти не разговаривать, чтобы не отравиться угарным газом, а свою дочь заставила натянуть на голову водолазку – это, по словам женщины, и спасло их. "Я хорошо знала торговый центр, и мы шли буквально по памяти, потому что ничего не было видно из-за черного дыма", – призналась Татьяна. Вместе с ними пошло, по словам Ингер, всего шесть человек. Остальные 23 остались у эвакуационного выхода и погибли.
"Когда мы все-таки выбрались на улицу, я быстро увела дочь подальше от здания, – пояснила Татьяна, – я была уверена, что оно начнет сейчас рушиться". На улице мать и дочь встречали молодые люди, студенты, по ее версии, которые дали им воды, натянули на девочку куртку, вытирали их лица салфетками. Потом Таню и ее дочь доставили в больницу.
Физические травмы у пострадавших были несерьезные: у Татьяны зафиксировали ожог горла, девочка, по словам матери, не пострадала. Однако с моральными последствиями события Татьяна борется до сих пор.
"Сначала мне казалось, что все хорошо, но потом я стала замечать, что боюсь всего, связанного с пожарами, нервничаю, когда слышу громкие звуки", – призналась Татьяна и добавила, что страшнее всего становится в те моменты, когда она остается наедине с собой.
"Шли последними, чтобы сначала все дети покинули зал"
На тот же сеанс в кино 25 марта купили билеты и родственники Карины Дарсалии. Татьяна Дарсалия, ее 15-летняя дочь и подруга с ребенком решили отпраздновать в торговом центре встречу после долгой разлуки – так компания и оказалась в кинотеатре. Все, что известно сейчас, Карина услышала от своей двоюродной сестры, Эли, которой удалось спастись во время пожара в "Зимней Вишне".
Сначала компания также не понимала, что за дверьми кинотеатра разворачивается трагедия. "В зал вошла какая-то женщина, прошептала что-то детям на первом ряду, все встали и ушли", – пересказывает порталу Москва 24 события того дня Карина. Информация о пожаре доходила постепенно, и первыми о ЧП узнали девочки, которые сидели на несколько рядов ближе, чем их мамы. По словам Карины, решение об эвакуации приняла Татьяна.
Примеру девочек последовали немногие, кто-то продолжал смотреть мультфильм. И только через какое-то время до зрителей стало доходить, что в торговом центре происходит что-то неладное. Однако родственница Карины не торопилась покидать кинозал. "Тетя Таня с подружкой шли последними, чтобы сначала все дети покинули зал", – объяснила Карина.
Девочки выбрались на улицу одни, взрослые не последовали за ними. Маму Эля увидела только в одном из окон торгового центра. Оттуда уже прыгали посетители. Татьяне и ее подруге, видимо, предложили также эвакуироваться. Но Эля увидела, что мама отмахнулась, мол "ерунда", и они с подружкой двинулись на выход привычным путем.
"Я слышала, что в городе произошла трагедия, – вспоминает Карина. – Но о том, что там пострадали и мои родные, я узнала только ночью". Девушке позвонил отец и сообщил, что сестра в больнице, а тетя числится в списке пропавших без вести. Только на утро семья узнала, что Татьяна погибла. "Тетю нашли между этажами, она задохнулась угарным газом", – рассказала Карина.
Карина рассказала, что у нее большая семья, где все стараются друг друга поддерживать. Эля в настоящий момент живет с бабушкой и дедушкой, и все родственники оказывают им всевозможную помощь. Девочке приходилось даже какое-то время посещать психолога. Однако пережить потерю, по словам девочки, очень сложно.
Спасение после падения с четвертого этажа
11-летний школьник Сережа Москаленко в тот роковой день отдыхал в ТРЦ "Зимняя вишня" с родителями и двухлетней сестренкой.
По одной из версий, во время пожара папа мальчика, Евгений Москаленко, оценив всю критичность ситуации, принял тяжелое решение и вытолкнул ребенка из окна. По другой версии, мальчик выпрыгнул с четвертого этажа сам.
При падении на землю Сережа получил серьезные травмы, несколько дней он находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У мальчика диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, легких, а также перелом костей таза и многочисленные раны. Медикам удалось спасти его жизнь, после месяца нахождения в больнице, он пошел на поправку.
Сегодня мальчик находится под опекой родной бабушки. По сообщению РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Сергея Цивилева, ребенок уже полностью восстановился и собирается поступать в Президентское кадетское училище в Кемеровской области. Сережа уже окончил шестой класс и как раз попадает под набор.
"На моем месте любой бы поступил так же"
Многим в тот день пришлось побыть героями. 19-летний Александр Пензин 25 марта спас не только свою жизнь, но и помог выбраться из здания маленькому мальчику. В тот день парень отправился в торговый центр за обновками. Гулял в наушниках – ни пожарной тревоги, ни начинающейся паники он не слышал. Информация о ЧП дошла до него только на четвертом этаже, где он присел отдохнуть.
Александр направился к выходу из торгового центра и по пути услышал, что где-то плачет ребенок. Мальчика лет шести парень нашел возле рекламной афиши одного из магазинов. Ребенок, по его словам, плакал и звал маму.
"Конечно, он сразу не пошел со мной, – рассказал порталу Москва 24 Саша. – Я сказал ему, что мы отправимся на улицу и там найдем его родителей, после этого он согласился идти". Покидать здание приходилось быстро, поэтому, не дойдя до первой лестницы, парень поднял ребенка на руки, и они бегом благополучно покинули здание. К сожалению, родителей мальчика найти не удалось, Саша отдал его какой-то женщине и отправился дальше.
Покидать место пожара он не торопился. "Люди прыгали из окон, и я стал помогать их ловить", – рассказал порталу парень. Вместе с ними помощь оказывали и другие мужчины. Работали, по словам Саши, до тех пор, пока не появились спасатели. "Они начали делать свое дело, а мы не стали мешать", – пояснил он.
В общей сложности парень был занят на улице около 20 минут, и за это время история уже успела попасть в СМИ. Мама Саши, таким образом узнавшая о ЧП, в тот момент сходила с ума, пытаясь дозвониться до сына. "Когда я, наконец, взял трубку, она так нервничала, что мне пришлось соврать ей, что я был в другом месте", – признался Саша и добавил, что только вечером рассказал о том, где был и что делал.
Саша признается, что его жизнь с тех пор не изменилась. От пожара остались неприятные воспоминания, и он не возвращается к ним, даже когда ходит по торговым центрам. Кстати, героем парень себя не считает.