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12:19

Суд продлил арест экс-замглавы Госстройнадзора по делу "Зимней вишни"

суды

12:19

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Фото: ТАСС/ZUMA/Maxym Kyselev

Суд в Кемерове продлил арест экс-замглавы региональной инспекции Госстройнадзора Светлане Шенгерей, удовлетворив ходатайство следствия.

"Срок содержания под стражей продлен до 25 июня текущего года", – сообщили ТАСС в суде.

Светлану Шенгерей обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. По данным следствия, с ноября 2013 года до середины марта 2016 года она, будучи замначальника областного Госстройнадзора, контролировала ход реконструкции здания бывшей кондитерской фабрики, в котором и разместилась "Зимняя вишня". Она была подчиненной еще одной фигурантки дела – экс-главы инспекции Танзили Комковой, которую также арестовали после пожара в ТЦ. Как считают в СК, Комкова и Шенгерей знали о нарушениях в ходе реконструкции, но намеренно скрыли их, подписав акт о соответствии здания требованиям безопасности.

7 марта кемеровские суды продлили сроки ареста экс-гендиректору компании-собственника сгоревшего ТЦ Юлии Богдановой и некоторым другим фигурантам дела о пожаре. В частности, Богданова останется под стражей до 30 марта. Кроме того, как сказано на сайте Центрального районного суда города Кемерово, в ближайшие дни рассмотрят еще ряд ходатайств о продлении ареста фигурантам дела.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Пожар унес жизни 60 человек, большинство из которых – дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек. Еще один человек проходит в качестве подозреваемого.

суды

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