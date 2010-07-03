Фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне" продлили сроки ареста

Суды в Кемерове продлили сроки ареста экс-гендиректору компании-собственника сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой, а также некоторым другим фигурантам дела о пожаре. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, 6 марта Центральный районный суд продлил арест Богдановой с 25 по 30 марта, то есть до 12 месяцев. А в четверг на сутки – до 26 марта – продлили сроки содержания под стражей экс-гендиректора компании-арендатора ТЦ Надежды Судденок, охранника Сергея Антюшина и технического директора "Кемеровского кондитерского комбината" Георгия Соболева.
По словам сотрудника Кемеровского областного суда, до 25 июня под стражей останутся Игорь Полозиненко – глава компании "Системный интегратор", которая отвечала за исправность противопожарной сигнализации в "Зимней вишне", а также сотрудник компании Александр Никитин. Кроме того, 7 марта Кемеровский областной суд планировал рассмотреть ходатайство о продлении срока ареста Сергею Генину. Он был начальником караула второй пожарно-спасательной части Кемерово и обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по спасению людей из горящего здания.
Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Пожар унес жизни 60 человек, большинство из которых – дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.
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