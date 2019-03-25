Сгоревшую "Зимнюю вишню" засадят соснами и елями. Как сохранят память о погибших?

В память о жертвах пожара на месте сгоревшего ровно год назад торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" создадут сквер с ротондой. Его откроют первого сентября этого года. Об этом Москве 24 сообщил мэр Кемерова Илья Середюк.

Проект сквера в Кемерове. Пресс-служба администрации Кемеровской области

Ротонду построят без религиозной символики в тихой уединенной части парка. Изначально предполагалось, что местом памяти должны стать православная часовня или храм, однако, по словам мэра Кемерова, родственники погибших посчитали возведение религиозного сооружения на месте трагедии некорректным.

"Предложили альтернативный вариант памятника – ротонду, и большинство родственников согласилось. Ротонда – это универсальное сооружение, которое встречается в храмовых комплексах основных мировых религий", – пояснил Илья Середюк.

Проект сквера в Кемерово. Пресс-служба администрации Кемеровской области

Перед памятным сооружением организуют большую газонную лужайку, вдоль нее проложат прогулочные дорожки. По центру тротуаров высадят сосны. Всего 60 деревьев – по числу погибших в "Зимней вишне". Газоны декорируют крупным природным камнем. Валуны прочного мраморизованного известняка добудут в карьере, расположенном рядом с поселком городского типа Темиртау Кемеровской области.

В центре сквера поставят светомузыкальную башню, подсвечиваемую в такт музыке.

Проект сквера в Кемерове. Пресс-служба администрации Кемеровской области

Территорию отгородят от городского шума искусственными холмами или декоративной стеной.

Кроме каменной ротонды, траурного в сквере больше ничего не будет, так как его создают для живых в память о тех, кого больше нет.

Другую половину парка посвятят детском отдыху. Для юных жителей Кемерова сделают большую песочницу, площадку с игровым оборудованием, а также интерактивный фонтан и амфитеатр с деревянной перголой от солнца.

Проект сквера в Кемерове. Пресс-служба администрации Кемеровской области

Административное здание с большим витражом встроят в земляной холм. Здесь разместят санузлы, кабинки для переодевания детей, комнату матери и ребенка, а также пункт охраны.

Две части сквера – тихую с памятной ротондой и активную для отдыха с детьми – отгородят каменной стеной с водопадом. Зеленые лужайки засадят елями.

По активной зоне сквера пройдет транзитная дорога к кемеровской школе номер семь и студенческим общежитиям по улице Мичурина. Общая площадь сквера составит 1,8 гектара.

Проект сквера в Кемерове. Пресс-служба администрации Кемеровской области

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25–26 марта 2018 года на площади 1,6 тысячи квадратных метров. У здания обрушились кровля, перекрытия между четвертым и третьим этажами. В пожаре погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. После трагедии ТРЦ признали аварийным и решили его снести, а на освободившейся земле вдоль проспекта Ленина – разбить сквер. Полностью "Зимнюю вишню" снесли 21 августа прошлого года.

За основу строительства сквера взяли архитектурную концепцию архитектора Джона Кэлвина Вайдманна. Финансирование проектных и строительных работ осуществляется из внебюджетных источников.