Бывший глава компании-владельца "Зимней вишни" арестован в Польше

Бывшего главу компании-владельца ТРК "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского арестовали в Польше для экстрадиции. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вячеслав Вишневский был задержан на территории Польской Республики. В отношении задержанного по ходатайству Окружной прокуратуры Варшавы применен временный арест в целях экстрадиции", – сказала пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Эва Бялик.
Вишневского задержали сотрудники погранслужбы во время попытки пересечь границу.
Ранее сообщалось, что следствие передало в прокуратуру первое уголовное дело по факту пожара в ТРК "Зимняя вишня". В числе обвиняемых числится глава караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин.
ТРК "Зимняя вишня" в Кемерове загорелся ровно год назад, 25 марта 2018 года. При пожаре погибли 60 человек. Большинство из погибших – дети.
Назначенная Следственным комитетом РФ экспертиза электрооборудования установила, что пожар начался в светодиодном светильнике. По информации экспертов, талая вода с крыши залила осветительный прибор, что вызвало замыкание.
Совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" задержали в Польше
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