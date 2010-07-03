Первое уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" передано в прокуратуру

Следствие передало в прокуратуру первое уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня". В числе обвиняемых – начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин.
"Сегодня 280 томов уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", – цитирует ТАСС официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
Сергей Генин – командир пожарного звена, тушившего возгорание в ТЦ. Его обвиняют в халатности. По версии следствия, он проигнорировал информацию о кратчайшем пути к людям, заблокированным в одном из кинозалов ТЦ, из-за чего там погибли не менее 37 человек.
Торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" в Кемерове загорелся 25 марта 2018 года. При пожаре погибли 60 человек, большинство из которых – дети.
Совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" задержали в Польше
Обвинение по уголовному делу о пожаре предъявлены 15 фигурантам. В их числе – бывший глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, руководитель тушения пожара Андрей Бурсин, глава компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, Игорь Полозиненко и другие.
Назначенная Следственным комитетом РФ экспертиза электрооборудования установила, что пожар начался в светодиодном светильнике. По информации экспертов, талая вода с крыши залила осветительный прибор, что вызвало замыкание.
Ранее сообщалось, что бывший совладелец "Зимней вишни" задержан в Польше. Речь идет о бизнесмене Вячеславе Вишневском.
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