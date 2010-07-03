Совладельца "Зимней вишни" задержали в Польше

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Бывший генеральный директор компании "Кемеровский кондитерский комбинат", владевшей ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, Вячеслав Вишневский задержан в Польше.

Бизнесмен может быть выдан в Россию. В настоящий момент прорабатывается вопрос его экстрадиции, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что следствием выявлены серьезные нарушения при строительстве здания, а также факты пренебрежения правилами пожарной безопасности.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. По официальным данным, погибли 60 человек, большинство из них – несовершеннолетние.

Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. К уголовной ответственности привлечены 15 человек. Полностью "Зимнюю вишню" снесли 21 августа прошлого года.

К 1 сентября на месте торгового центра планируется обустроить мемориальный парк или сквер.

Ранее сообщалось, что суд в Кемерове продлил арест экс-замглавы региональной инспекции Госстройнадзора Светлане Шенгерей, удовлетворив ходатайство следствия. Срок содержания под стражей продлен до 25 июня текущего года.