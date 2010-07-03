Суд приступил к рассмотрению дела о пожаре в "Зимней вишне"

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Заводский районный суд в Кемерово приступил к рассмотрению по существу дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Заседание началось в 12:20 по местному времени (8:20 мск), передает РИА Новости.

В зале заседания Ленинского районного суда собрались около 80 человек.

Обвиняемыми по делу проходят семь человек, среди них директор ТЦ Надежда Судденок и сотрудник МЧС, принимавший участие в тушении пожара, Сергей Генин.

Всего фигурантами трех уголовных дел о пожаре в "Зимней вишне" стали 15 человек. В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "Халатность", "Растрата", "Получение взятки" и "Дача взятки".

По данным следствия, причиной пожара в ТЦ стало замыкание электропроводки. Также в Генпрокуратуре сообщили, что потерпевшие по делу о пожаре в Кемерове заявили гражданские иски на общую сумму 2,9 миллиарда рублей.

В результате ЧП погибли 60 человек, большинство из которых дети. Причинен вред здоровью различной степени тяжести 147 лицам. Уничтожено и повреждено имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 миллионов рублей.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, включая 83 родственников тех, кто погиб в пожаре.

В конце марта в Польше был арестован экс-глава компании-владельца "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский. Сотрудники погранслужбы задержали его при попытке пересечь границу.

