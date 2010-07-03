Семерых обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне" оставили под арестом

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Семерых обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове оставили под арестом до 26 октября. Такое решение принял Заводский районный суд, передает РИА Новости.

Таким образом суд отклонил ходатайства адвокатов об изменении меры пресечения на домашний арест.

Адвокат гендиректора торгового центра Юлии Богдановой заявил в суде, что его подзащитная не намерена скрываться или оказывать давление на свидетелей.

Защита главы компании-подрядчика, которая обслуживала систему пожарной безопасности, Игоря Полозиненко сообщила, что у него нет родственников или недвижимости за границей, ему негде скрыться.

Адвокат начальника пожарного караула Сергея Генина предоставила суду награды своего подзащитного и документы, которые свидетельствуют о его заслугах.

16 мая суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Обвиняемыми по делу проходят семь человек, среди них директор ТЦ Надежда Судденок и сотрудник МЧС, принимавший участие в тушении пожара, Сергей Генин.

Всего фигурантами трех уголовных дел о пожаре в "Зимней вишне" стали 15 человек. В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "Халатность", "Растрата", "Получение взятки" и "Дача взятки".

Следствие считает, что причиной пожара в торговом центре стало замыкание электропроводки. Также в Генпрокуратуре сообщили, что потерпевшие по делу о пожаре в Кемерове заявили гражданские иски на общую сумму 2,9 миллиарда рублей.

В результате ЧП погибли 60 человек, большинство из которых дети. Причинен вред здоровью различной степени тяжести 147 лицам. Уничтожено и повреждено имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 миллионов рублей.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, включая 83 родственников тех, кто погиб в пожаре.

В конце марта в Польше был арестован экс-глава компании-владельца "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский. Сотрудники погранслужбы задержали его при попытке пересечь границу.

