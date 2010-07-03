"Парк ангелов" открыли на месте "Зимней вишни" в Кемерове

На месте сгоревшего торгового центра (ТЦ) "Зимняя вишня" в Кемерове в память о погибших открыли "Парк ангелов". Название было выбрано по итогам онлайн-голосования.

Проект американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана реализовали на площади 1,8 гектара. В парке создано пространство для отдыха.

Он разделен стеной с водопадом на две части. Первая состоит из лужайки и прогулочных дорожек с природным камнем. В этой части установлены светомузыкальная башня и ротонда.

Вторая предназначена для активного отдыха детей. Там разместилась детская площадка, фонтан-шутиха для малышей и амфитеатр для отдыха взрослых.

Также в сквере расположена часовня, внутри которой нанесены имена всех погибших во время пожара. В парке высадили 60 сосен в память о числе погибших.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что цель создателей заключалась в том, чтобы сделать не место скорби, а "место памяти и место силы", передает РИА Новости.

ТЦ "Зимняя вишня" загорелся 25 марта 2018 года. При пожаре погибли 60 человек, большинство из которых – дети. Обвинение по уголовному делу предъявлены 15 фигурантам.