В России предложили оснастить торговые центры огнестойкими стенами

Фото: портал мэра и правиельства Москвы/Денис Гришкин
Все объекты с массовым пребыванием людей, в том числе торговые центры, планируется оснащать огнестойкими стенами, а сигналы о возникновении возгорания дублировать в подразделения пожарной охраны. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Дополнить часть 1 статьи 2 подпунктом 51 следующего содержания: экранная стена – самонесущая строительная конструкция или заполнение проема в строительной конструкции с нормированным пределом огнестойкости, предназначенная для предотвращения распространения пожара", – сказано в тексте документа.
Законопроект подготовили по результатам исследования крупных пожаров, произошедших в России в течение последних лет. В том числе изучили обстоятельства пожара в ТРК "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта 2018 года.
Анализ всех резонансных пожаров показал, что основными причинами гибели людей и материального ущерба стали отсутствие путей эвакуации, неисправность систем противопожарной защиты, позднее обнаружение и поздний сигнал о возгорании.
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