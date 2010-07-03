Польский суд решил экстрадировать экс-главу "Зимней вишни"

Уголовное дело в отношении Вишневского было возбуждено 1 ноября 2018 года. Следователи заподозрили его во взятке в размере семи миллионов рублей за сокрытие незаконных действий при реконструкции "Зимней вишни". Деньги были переданы начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко.
По данным СК, Вишневский с 2016 года проживал на территории Испании. По данным открытых источников, он являлся профессиональным футболистом: в разные годы выступал за клубы "Томь", "Уралмаш", "Металлург", "Сатурн". Завершил карьеру спортсмена в 2008 году, а спустя год стал руководителем Кемеровского кондитерского комбината.
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Назначенная Следственным комитетом РФ экспертиза электрооборудования установила, что пожар начался в светодиодном светильнике. По информации экспертов, талая вода с крыши залила осветительный прибор, что вызвало замыкание. Защитный автомат, который должен был тут же отключить всю систему, оказался неисправным и не сработал.
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