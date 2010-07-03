Эксперт опровергла миф о пользе тряпки для защиты от возгорания

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Мокрая тряпка не защитит человека от продуктов горения на пожаре. Это миф, сказала руководитель учебного центра пожарной безопасности НПО "Пульс" Ольга Салыкина.

На форуме "Безопасный город" в рамках выставки "Интерполитех-2019" в Москве она напомнила, что 80% погибших на пожарах – это те, кто задохнулся продуктами горения.

"Чем мы защищаем органы дыхания при задымлении? Мокрой тряпочкой. Я вам скажу, что это миф", – цитирует эксперта РИА Новости.

Она объяснила, что такое средство защиты может уберечь только от высокой температуры или крупных частиц, летающих в воздухе при пожаре. Спасти же могут только противогаз и огнетушитель, которые следует иметь дома, подчеркнула Салыкина.

По ее мнению, россияне не умеют себя вести в критической ситуации. По статистике, Россия по числу жертв пожаров занимает второе место – девять тысяч человек ежегодно.

В МЧС ранее сообщили, что причиной почти каждого второго пожара в жилых домах является неисправная электропроводка. Из-за печного отопления возгорания случаются в два раза реже. В министерстве отметили, что в жилых домах происходит более 70% пожаров.

Человеческий фактор в МЧС назвали главной причиной летальных исходов при пожарах. Другими препятствиями при спасении оказываются захламление, решетки на окнах, ошибки при печном и газовом отоплении. Спасатели призывают выбирать при обустройстве жилья безопасные стройматериалы.